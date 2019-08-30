Зеленский обеспокоен желанием Франции и США пригласить Россию на саммит G7

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонной беседе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном выразил обеспокоенность обсуждением президентами Франции и США намерений пригласить Россию на следующий саммит G7, который пройдет в 2020 году в США. Об этом сообщила пресс-служба украинского президента.

В ходе встречи стороны также обсудили результаты саммита G7, который прошел во французской Биаррице с 24 по 26 августа. Господин Зеленский поприветствовал позицию участников саммита в отношении невозможности возвращения России на эту международную площадку в условиях войны на Донбассе и российской оккупации Крыма.

Эммануэль Макрон подтвердил планы провести встречу в «нормандском формате» в ближайшее время.

Встреча советников глав стран «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина) пройдет 2 сентября. Ранее сообщалось, что Украина перезапустила работу своих представителей в минской контактной группе, пытается активизировать «нормандский формат», а также добилась разведения сил в районе Станицы Луганской.

О том, чего украинская сторона ожидает от саммита, Владимир Зеленский рассказал в интервью “Ъ”.