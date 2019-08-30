Новосибирская область выиграла конкурс на создание математического центра мирового уровня

Регион выбрали по результатам второго заседания Совета по государственной поддержке создания и развития математических центров мирового уровня под председательством заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой. Всего победителями конкурса нацпроекта «Наука» стали четыре проекта, в том числе центр в Академгородке.



«Элемент соревновательности присутствовал, но у нас не было никаких сомнений, что один из российских центров должен появиться в Новосибирске. Фактически такой центр здесь уже сложился благодаря усилиям наших ученых, участию Новосибирского государственного университета в подготовке специалистов и в научной деятельности. Мы были уверены, что наша заявка будет отобрана, что и случилось»,— заявил Андрей Травников.

По словам губернатора, Новосибирская область поддержит реализацию этого проекта. Он войдет в перечень проектов и программ «Академгородка 2.0».

Планируется, что на поддержку создания и развития математических центров мирового уровня в 2019 году будет направлено 320 млн руб., а в 2020 — 640 млн руб. из федерального бюджета. Всего на данное мероприятие на период до 2024 года предусмотрено более 3,7 млрд руб., включая средства федерального бюджета в размере более 3,5 млрд руб.