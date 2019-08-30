Правительство Великобритании выделит 3 млн фунтов для помощи британцам в ЕС после «Брексита»

Правительство Великобритании выделит £3 млн на помощь организациям, которые занимаются информированием живущих в ЕС британцев о необходимости получения вида на жительство после «Брексита» и помощью им в оформлении документов.

«Живущим в ЕС британским гражданам, которые могут столкнуться с трудностями при оформлении необходимых для статуса резидента документов, будет оказана помощь. Эти средства обеспечат возможность получения гражданами необходимой поддержки для защиты их права на проживание и доступ к услугам»,— сказано в сообщении на сайте британского МИДа.

В министерстве отметили, что в странах ЕС проживет более миллиона британцев, а усилия правительства направлены на помощь тем, кому трудно самостоятельно оформить статус резидента по каким-либо причинам. Готовые оказывать гражданам услуги организации смогут подать заявки на финансирование в МИД Великобритании с 19 сентября.

Первоначально выход Великобритании из ЕС должен был состояться 29 марта. Его перенесли на 31 октября в связи с тем, что парламент трижды отклонил соглашение по «Брекситу». Один из наиболее серьезных пунктов договора — положения о границе между Северной Ирландией и Республикой Ирландия (которая остается в ЕС).

Ранее королева Великобритании Елизавета II одобрила предложенную премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном приостановку работы парламента более чем на месяц. Парламент приостановит работу не позднее 12 сентября, а возобновит — 14 октября. Многие английские СМИ связывали такую инициативу нового премьер-министра с его желанием скорейшего вывода Великобритании из Евросоюза по «жесткому сценарию» (без заключения сделки), так как парламент не сможет и не успеет помешать реализации «Брексита» без соглашения.

О том, как новый премьер-министр не оставил противникам «Брексита» шансов отложить срок выхода из ЕС, читайте в материале “Ъ”.