СМИ: США выдвинули новую версию взрыва под Северодвинском

США считают, что взрыв под Северодвинском в Архангельской области произошел во время миссии по подъему со дна океана ядерной ракеты, сообщает CNBC со ссылкой на отчет американской разведки. ЧП случилось 8 августа на морском ракетном полигоне. По официальной версии, взрыв произошел во время испытаний, связанных с радиоизотопным источником питания в составе ракеты.

Источник CNBC, знакомый с выводами разведслужбы США, версию российских властей отверг. «Это не было новым запуском, это была миссия по подъему новой ракеты, потерянной во время прошлых испытаний»,— утверждает он. Другой собеседник телеканала уточнил, что «на одном из судов, участвующих в операции, случился взрыв, который вызвал реакцию в ядерном ядре ракеты, что привело к утечке радиации».

Как уточняет CNBC, в докладе США нет данных о потенциальных рисках для здоровья людей или окружающей среды.

Напомним, жертвами ЧП стали пять человек, еще трое были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Американские СМИ писали, что взрыв мог случиться при испытаниях прототипа новейшей ракеты 9M730 «Буревестник». В расположенном примерно в 40 км от места ЧП Северодвинске зафиксировали непродолжительное повышение радиационного фона в 16 раз. Росгидромет утверждает, что это было связано с прохождением облака радиоактивных инертных газов.

Подробнее о взрыве читайте в материале “Ъ” «Воздействие радиации объявили ничтожным».