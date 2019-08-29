Apple представит новый iPhone 10 сентября

Американская корпорация Apple разослала приглашения на церемонию презентации своей новой продукции, которая пройдет в Кремниевой долине. Она состоится в Театре имени Стива Джобса в Купертино, передает AFP. На ней ожидается демонстрация iPhone 11. Детали мероприятия не разглашаются.

Источники сообщали, что Apple представит три новые версии смартфонов. Они будут оснащены чипом A13, известным под кодовым названием Cebu. У смартфонов по-прежнему будет разъем Lighting, а не USB-C, как предполагалось после перехода на них моделей iPad Pro в прошлом году.

Все три новых iPhone будут иметь то же разрешение экрана, что и их предшественники iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR.

Ожидается, что компания покажет мобильные устройства, а также собственный стриминговый сервис Apple TV+. Об этом проекте корпорация заявила в марте. Тогда о будущих фильмах и сериалах рассказали Опра Уинфри, Стивен Спилберг, Риз Уизерспун, Дженнифер Энистон и другие знаменитости.

Подробнее — в публикации “Ъ FM” «Apple переходит от внешнего к внутреннему».