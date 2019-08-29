Полигон «Красный Бор» перейдет в ведение федерального центра 1 января 2020 года

Полигон опасных отходов «Красный Бор», расположенный в Тосненском районе Ленобласти, перейдет в ведение федерального центра с 1 января 2020 года. С нового года расходы на обеспечение безопасности объекта лягут на федеральный бюджет. Об этом в ходе «нулевых чтений» бюджета Петербурга 2020 года сообщили представители городского комитета финансов.

Напомним, что «дорожная карта» по передаче объекта была подписана в рамках ПМЭФ-2019. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявлял, что произойдет это в третьем квартале текущего года.

Ранее в Смольном заверили, что город готов отдать все существующие наработки по рекультивации «Красного Бора», поскольку в одиночку Петербург «с этой проблемой не справится».