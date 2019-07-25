В Минприроды обсудили вопрос передачи полигона «Красный Бор» в федеральную собственность

Практические вопросы передачи полигона «Красный Бор» в Тосненском районе Ленобласти Министерству природных ресурсов и экологии РФ обсудили на совещании в Москве с участием главы Минприроды Дмитрия Кобылкина, председателя комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга Дениса Беляева, а также представителей Минэкономразвития, Росимущества, Росрееста и комитета имущественных отношений Петербурга.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, основное внимание на совещании было уделено вопросам межведомственного взаимодействия при переводе полигона в федеральную собственность, а также сопутствующим техническим вопросам. В частности, принято решение о передаче полигона в федеральную собственность в качестве юрлица, а не отдельных объектов, принадлежащих городу.

Напомним, что «дорожная карта» по передаче объекта была подписана в рамках ПМЭФ-2019. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявлял, что произойдет это в третьем квартале текущего года. Ранее в Смольном заверили, что город готов отдать все существующие наработки по рекультивации «Красного Бора», поскольку в одиночку Петербург «с этой проблемой не справится».