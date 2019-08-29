Главные новости к утру 29 августа

В Италии состоялась торжественная церемония открытия 76-го Международного венецианского кинофестиваля. На ней показали ленту японского режиссера Хирокадзу Корээда «Правда» с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях. О первых событиях фестивале читайте в материале “Ъ”.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что Анкара купит российские истребители Су-35 и Су-57 вместо американских F-35. «Почему бы и нет?»— сказал турецкий президент.

Минтранс готов выделить 5,6 млн руб. на разработку новой системы орнитологической безопасности аэропортов. На такой шаг министерство пошло после аварийной посадки Airbus А321 «Уральских авиалиний», произошедшей из-за столкновения со стаей чаек.

Власти Приморского края объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории 15 муниципальных образований. Ливневые дожди стали причиной подтопления 859 жилых домов и 6 тыс. приусадебных участков в 29 населенных пунктах.

О предстоящих 29 августа событиях читайте в анонсе “Ъ”.