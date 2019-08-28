Глава Пентагона прилетит в Европу для обсуждения сдерживания «агрессии России»

Министр обороны США Марк Эспер прилетит в Европу на следующей неделе, чтобы обсудить с союзниками противодействие «агрессии России», заявил господин Эспер на брифинге для журналистов. «На следующей неделе я поеду в Европу, чтобы встретиться с некоторыми из наших союзников по НАТО с целью обсудить политику США в отношении Европы и наши продолжающиеся усилия по сдерживанию агрессии России»,— сказал глава Пентагона (цитата по ТАСС).

По его словам, Китай и Россия — стратегические конкуренты США — «преднамеренно наращивают и совершенствуют» свои вооруженные силы, чтобы «бросить вызов США и воплощают свои геополитические устремления».

Ранее и.о. постпреда США при ООН Джонатан Коэн заявил, что США для противодействия угрозам со стороны России и Китая будут разрабатывать новые ракетные системы, запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Напомним, Россия и США отказались перезаключить ДРСМД, возложив ответственность за расторжение соглашения друг на друга. Президент РФ Владимир Путин считает, что США специально вышли из договора, чтобы испытать новую ракету.

О том, как Владимир Путин поручил проработать реакцию на испытания американской крылатой ракеты, читайте в публикации “Ъ”.