Кремль приветствует освобождение Вышинского из-под стражи

Российские власти приветствуют решение киевского суда отпустить главреда портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского под личное обязательство, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Господин Вышинский был под арестом с июня 2018 года по обвинению в госизмене.

«Мы в Кремле приветствуем решение об освобождении Вышинского. И пока в оценках мы ограничимся. Мы приветствуем это решение украинского суда»,— сказал журналистам представитель Кремля.

На вопрос о том, готова ли Россия сделать какой-то ответный шаг, господин Песков сказал, что у него нет соответствующей информации. «Я вам уже говорил, что определенные контакты осуществляются, больше мне добавить нечего»,— добавил он.

Сегодня, 28 августа, Киевский апелляционный суд решил освободить Кирилла Вышинского из-под стражи. На изменение меры пресечения согласилась прокуратура Украины. Журналист обязан будет являться в суд или к следователю по первому требованию.

Подробности — в публикации “Ъ” «Кирилла Вышинского выпустили из-под ареста до суда».