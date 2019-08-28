Агрокомплексу «Кущевскому» кредиторы предъявили требования на 345 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Агрокомплекс “Кущевский”» Игорь Григорян сообщил о том, что в адрес банкрота получены требования о включении в реестр кредиторов на общую сумму 32,6 млн руб. Сведения об этом опубликованы в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ). В частности, ООО «Компаньон» требует с должника 31,4 млн руб., ООО «Агро Эксперт Груп» - чуть более 1 млн руб. и частное лицо – 152,2 тыс. руб.

Ранее, согласно сообщениям ЕФРСБ, в адрес агрокомплекса «Кущевского» поступили требования от семи кредиторов на общую сумму 312,3 млн руб. Речь идет об ООО «Крестьянка», ООО «Юг Агротехника», министерстве экономики Краснодарского края, ООО «Агро-Строительные технологии», АО «Маяк», ООО «Маяк» и ООО «Агрохим-Авиа».

“Ъ-Кубань” писал, что в июле этого года Арбитражный суд Краснодарского края признал ООО «Агрокомплекс “Кущевский”» банкротом и ввел на предприятии конкурсное производство. Наблюдение на агрокомплексе было введено в январе этого года по заявлению ликвидируемого АО «Маяк». На момент подачи заявления сумма требований составляла 12,5 млн руб. В апреле этого года краевой арбитраж удовлетворил ходатайство АО «Маяк» о внесении в реестр требований в размере 253,2 млн руб.

Дмитрий Михеенко