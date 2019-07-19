«Агрокомплекс «Кущевский» признан банкротом

Арбитражный суд Краснодарского края признал ООО «Агрокомплекс «Кущевский» банкротом и ввел конкурсное производство на шесть месяцев, сообщает Единый реестр сведений о банкротстве. Рассмотрение дела по итогам конкурсного производства намечено на 13 января 2020 года. Ходатайство о введении процедуры в начале этого месяца подавал арбитражный управляющий предприятия Игорь Григорян.

Как ранее писал „Ъ-Кубань“, процедура наблюдения была введена в отношении ООО в январе этого года по заявлению ликвидируемого АО «Маяк». На момент подачи заявления сумма требований составляла 12,5 млн руб. В апреле этого года краевой арбитраж удовлетворил ходатайство АО «Маяк» о внесении в реестр требований в размере 253,2 млн руб.

Елена Рыжкова