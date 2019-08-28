Кузнецова проиграла на старте US Open

Россиянка Светлана Кузнецова проиграла американке Кристи Ан в матче первого круга Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Прошедшая в Нью-Йорке встреча завершилась со счетом 5:7, 2:6.
Кузнецова занимает 63-е место в рейтинге WTA. Ан — 141-е.
Призовой фонд чемпионата составляет порядка $57 млн.
Ранее на старте US Open проиграла другая российская теннисистка — Мария Шарапова. Ее победила Серена Уильямс.
Как Кузнецова вышла в финал другого турнира в США — в публикации “Ъ”.
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