Кузнецова проиграла на старте US Open

Россиянка Светлана Кузнецова проиграла американке Кристи Ан в матче первого круга Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Прошедшая в Нью-Йорке встреча завершилась со счетом 5:7, 2:6.

Кузнецова занимает 63-е место в рейтинге WTA. Ан — 141-е.

Призовой фонд чемпионата составляет порядка $57 млн.

Ранее на старте US Open проиграла другая российская теннисистка — Мария Шарапова. Ее победила Серена Уильямс.

Как Кузнецова вышла в финал другого турнира в США — в публикации “Ъ”.