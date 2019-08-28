В Армении задержан бывший глава Минфина Хачатрян

Бывший министр финансов Армении, экс-начальник Комитета по госдоходам Гагик Хачатрян задержан по подозрению в растрате в особо крупных размерах и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в пресс-центре Службы национальной безопасности (СНБ).

«После завершения обысков Гагик Хачатрян и бывший высокопоставленный сотрудник Комитета по госдоходам Карен Хачатрян были доставлены в следственный департамент СНБ»,— приводит «РИА Новости» выдержку из сообщения.

Господин Хачатрян был министром финансов в 2014–2016 годах.

В начале года вице-спикер парламента Армении Лена Назарян поддержала идею премьер-министра Никола Пашиняна о введении досудебных конфискаций имущества. Такая мера, по мнению армянских властей, поможет активизировать борьбу с коррупцией, и «общественный интерес» в данном случае превосходит возможные издержки.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Армянской борьбе с коррупцией мешают суды».