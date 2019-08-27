Минэнерго поддержало допуск иностранных инвесторов на арктический шельф

Минэнерго РФ считает целесообразным привлечение иностранных инвесторов к разработке арктического шельфа России для нераспределенных лицензий, сообщил министр энергетики Александр Новак. Также он сказал, что министерство выступает за изменение фискальных условий разработки проектов и предлагает ввести налоговые льготы, передает ТАСС.

«Мы считаем, что это в рамках нераспределенного фонда недр можно рассмотреть, и в принципе, на мой взгляд, поскольку это перспективные проекты»,— сказал господин Новак. Он отметил, что сегодня нет запрета на привлечение зарубежных компаний к проектам в Арктике. Но для повышения привлекательности, можно разработать «дополнительные инструменты, механизмы». Министр добавил, что сейчас необходимо усиливать работу по геологоразведочным работам, поскольку арктический шельф еще малоизучен, и необходимо понять, какими запасами он обладает.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил, что вице-премьер Юрий Трутнев предложил президенту России Владимиру Путину допустить к работам на шельфе иностранные и частные компании по норвежской модели. Президент перенаправил письмо министру энергетики Александру Новаку, поручив «рассмотреть» инициативу и доложить о своих предложениях. В тоже время близкий к Минэнерго источник отмечал, что министерство не пойдет против интересов «Роснефти» и «Газпрома», а они выступят против либерализации доступа на шельф.

Подробнее о возможном допуске частных компаний на шельф — в публикации “Ъ” «Частные компании снова поманили шельфом».