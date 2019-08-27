Владимир Путин осмотрел новый саратовский аэропорт

Президент России Владимир Путин прибыл в новый саратовский аэропорт Гагарин (входит в холдинг «Аэропорты регионов») и ознакомился с его инфраструктурой.

Вместе с главой государства в Саратов прибыли председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг и генеральный директор управляющей компании «Аэропорты регионов» Евгений Чудновский. Президенту показали оснащение зала прилета российских рейсов, зону регистрации пассажиров, сектор предполетного досмотра и зал вылета внутренних рейсов.

«Я думаю, что это замечательный подарок городу»,— сказал господин Путин (цитата по «РИА Новости»).

Ожидается, что визит главы государства продлится около часа. Другие мероприятия в Саратове у Владимира Путина не запланированы.

18 августа новый саратовский аэропорт Гагарин принял первый тестовый рейс авиакомпании «Победа». 20 августа аэропорт, строительство которого велось с 2012 года, начал принимать регулярные рейсы в штатном режиме, а старый аэропорт Саратов Центральный закрыт.

Открытие нового аэропорта уже привело к сокращению количества авиарейсов из Саратова и увеличению тарифов в несколько раз. Эксперты советуют властям рассмотреть возможность субсидировать ряд рейсов, в областном правительстве уверяют, что уже занялись расчетами.

Подробнее о загруженности нового аэропорта читайте в материале “Ъ Средняя Волга” «“Гагарин” встал не на те рейсы».

Сергей Петунин, Саратов