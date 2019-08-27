Путин и Эрдоган наметили дополнительные меры по борьбе с террористами в Идлибе

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о дополнительных совместных мерах по нейтрализации террористов в Идлибе (Сирия). «Этот регион не должен стать прибежищем для боевиков и плацдармом для совершения новых нападений»,— заявил Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам переговоров, прошедших в рамках авиакосмического салона МАКС-2019.

«Сейчас наши военнослужащие находятся в опасности. Мы не хотим, чтобы это продолжалось. Все необходимые шаги будут своевременно сделаны»,— сказал господин Эрдоган.

В августе сирийская армия объявила о возобновлении военной операции против террористических группировок в провинции Идлиб из-за несоблюдения боевиками режима прекращения огня. Обе стороны конфликта считают друг друга виновными в нарушении меморандума о стабилизации ситуации, подписанного 17 сентября 2018 года в Сочи в присутствии президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. 16 сентября в Анкаре пройдет трехсторонний саммит по Сирии с участием России и Ирана.

Подробнее о ситуации в Сирии читайте в публикации “Ъ” «Сирийская армия пересматривает границы».