Встреча с предавним

Летние исследования Фанагорийской экспедиции Института археологии РАН завершились очередным открытием: ученые обнаружили семейный склеп V века нашей эры. Фоторепортаж «Огонька» с места событий.

Михаил Серафимов

Фанагория — самый большой памятник античной эпохи в России. Ее городище и некрополь, включающий в себя около 600 курганов, занимают около 900 гектаров. Фанагория была основана в середине VI века до нашей эры греческими переселенцами и просуществовала более 1500 лет — примерно до X века нашей эры, когда ее жители покинули город по невыясненным причинам. Город расположен на берегу Таманского залива между современными поселками Сенной и Приморский.

Первые раскопки в Фанагории начались в ХVIII веке. С 1936 года (с перерывом во время войны) ведутся регулярные научные исследования, но город все еще остается малоизученным; кроме того, около трети площади города находится под водой.

В 2019 году исполняется пять лет с момента создания федерального историко-археологического музея-заповедника «Фанагория». Фанагорийская экспедиция Института археологии РАН в течение длительного времени ведет раскопки на этом месте. По словам руководителя Фанагорийской экспедиции Владимира Кузнецова, семейные захоронения II и V веков нашей эры на территории Восточного некрополя — одни из самых интересных находок 2019 года.

В Восточном некрополе, на котором сейчас работают археологи, открыто значительное число погребений воинов. В одном из таких захоронений в прошлом году был найден сосуд-бальзамарий, в котором сохранилась жидкость, предположительно человеческие слезы. Ближе к завершению работ сотрудники экспедиции обнаружили на участке Восточного некрополя, где раньше уже был найден саркофаг с останками женщины с ребенком, еще одно захоронение — на этот раз хорошо сохранившийся склеп, в котором захоронена семья богатого воина. Найденная археологами полностью уцелевшая усыпальница V века нашей эры расположена на глубине более 5 метров, в ней похоронена семья из пяти человек: двое взрослых и трое детей. Причина одновременной гибели этого фанагорийского семейства остается загадкой — специалисты предполагают, что она могла быть связана с эпидемией или стать результатом нападения на Фанагорию кочевых племен.

За прошедшие восемь лет общая площадь раскопок составила свыше 7 тысяч квадратных метров, но сегодня по-прежнему исследовано лишь около 2 процентов территории города. Работать здесь можно еще долгие годы — толщина культурного слоя составляет 7 метров.