Трамп и Зеленский могут встретиться в Польше в сентябре

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский могут встретиться в Польше в рамках мероприятий по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, которые начнутся 1 сентября. «Мы рассчитываем, что у президентов будет возможность поговорить в Варшаве»,— заявил находящийся с визитом в Киеве советник господина Трампа Джон Болтон (цитата по «Украинской правде»).

По словам господина Болтона, прогнозировать, насколько долгой будет встреча, сложно, «учитывая занятость политиков в церемониях». Ранее у глав государств «уже были две очень теплые беседы», добавил он.

Президента Владимира Путина в сентябре в Варшаве не будет, так как польские власти отказались приглашать политика из-за нарушения международного права в 1939 году. Приглашения направлены лидерам стран—членов ЕС, НАТО и Восточного партнерства (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина).

Ранее Дональд Трамп пригласил господина Зеленского в Белый дом, детали будущего визита украинского президента в Вашингтон прорабатывались в рамках его поездки в Канаду в июле. Президент США звонил украинскому коллеге в апреле, чтобы поздравить с победой на выборах. В июле лидеры обсудили по телефону прошедшие выборы в Раду.

Подробнее о готовящейся встрече двух президентов читайте в публикации “Ъ” «Владимир Зеленский немного не долетел до Белого дома».