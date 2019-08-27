Виктор Козодой подал иск о снятии мэра Новосибирска с выборов

Бывший новосибирский вице-губернатор Виктор Козодой, выдвинутый «Справедливой Россией» в мэры, потребовал снять с выборов действующего главу города — коммуниста Анатолия Локтя. Соответствующий иск подан в Центральный райсуд Новосибирска во вторник.

По мнению истца, основанием для отмены регистрации кандидата в мэры Анатолия Локотя является использование им служебного положения. «Я надеюсь, что суд объективно рассмотрит все мои требования. Это будет начало конца для Анатолия Локотя как кандидата. Нужно поставить заслон этому беспределу, циничному использованию административного ресурса и бюджетных средств на свою избирательную кампанию»,— сказал “Ъ-Сибирь” господин Козодой.

В качестве примера использования служебного положения Виктор Козодой приводит в иске спецвыпуск газеты «Красный проспект», в котором рассказывалось о достижениях мэра в развитии города. Ранее новосибирец Анатолий Ниязов подавал жалобу в горизбирком, требуя признать спецвыпуск газеты незаконным агитационным материалом. В августе глава комиссии Тамара Краткая заявила, что рабочая группа не нашла признаков агитации в пользу Анатолия Локотя.

Напомним, выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября. Изначально горизбирком зарегистрировал 17 из 20 выдвинутых кандидатов, но позднее комиссия аннулировала регистрацию кандидата от партии «Великое Отечество» Александра Трушакина и представителя Партии роста Сергея Проничева.

О предложении общественников создать коалицию против мэра — читайте в материале “Ъ-Сибирь” «За тех, кто против»

Юлия Сасевич, Илья Галагуз