Бывший сотрудник АТИ за взятки игнорировал складирование мусора в СНТ «Родник»

Суд приговорил бывшего сотрудника административно-технической инспекции (АТИ) по благоустройству Нижнего Новгорода Алексея Комиссарова к 4 годам лишения свободы условно со штрафом в 30 тыс. руб. за получение двух взяток в значительном размере и трех взяток в размере до 10 тыс. руб. Кроме того, ему запрещено занимать должности на госслужбе в течение четырех лет. Как сообщает региональное следственное управление СК, два эпизода из пяти связаны со взятками за незаконное складирование мусора на территории садового некоммерческого товарищества (СНТ) «Родник».

Установлено, что деньги осужденный получал с декабря 2016 года по март 2019 года за несоставление актов о выбросе мусора, листвы, грунта, снега в неположенных местах. Бывший сотрудник АТИ вину признал и заключил досудебное соглашение. «Он сообщил информацию о взяткодателях, которые также были привлечены к уголовной ответственности»,– говорится в сообщении ведомства.

Напомним, стихийная свалка на территории «Родника» занимает около 2,2 га. Департамент Росприроднадзора по ПФО оценил сумму накопленного ущерба в 2,8 млрд руб., из которых свыше 340 млн руб. – ущерб, нанесенный городу. Ранее собственникам участков были разосланы претензионные письма на сумму от 15 до 400 млн руб. каждое. Позже по подозрению в организации свалки были задержаны ранее судимый Алексей Болотов и еще трое соучастников.

Подробнее о планах по ликвидации свалки – в материале “Ъ-Приволжье” «В “Родник” вливают городской бюджет».

Анастасия Еремина