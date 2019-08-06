В Нижнем Новгороде арестован организатор свалки в садовом товариществе «Родник»

Ущерб собственнику земли от организации несанкционированной свалки на территории садового товарищества «Родник» в Нижнем Новгороде составил почти 344,6 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ.

Обвиняемый в организации свалки Алексей Болотов был арестован по решению Советского районного суда 6 августа. По данным полиции, днем ранее вместе с ним были были задержаны еще трое человек, причастных к созданию несанкционированного мусорного полигона.

Организатор нелегального бизнеса ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против собственности и незаконный оборот наркотиков. В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, связанной с незаконным размещением отходов) полицейские провели 31 обыск, изъяли документацию, сотовые телефоны, ноутбуки, банковские карты, и денежные средства, а также пять грузовых и легковых автомобилей. Все это использовалось подозреваемыми для осуществления незаконной деятельности.

Также полиция считает, что в 2018 году господин Болотов и его подельники испортили чужое имущество на территории садового товарищества. Их, в частности, подозревают в причастности к повреждению садового дома и причинении ущерба его владельцу на сумму 2,4 млн руб.

Андрей Репин