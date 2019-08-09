В «Родник» вливают городской бюджет

Прокуратура и мэрия Нижнего Новгорода решают вопрос возможной передачи в муниципальную собственность участков садового товарищества «Родник», на территории которого в последние несколько лет была устроена стихийная свалка строительного мусора. Общий ущерб департамент Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу оценил в 2,8 млрд руб., из них 340 млн – ущерб муниципалитету. Эту сумму ведомство пыталось взыскать с садоводов, на чьих участках оказалась свалка. По словам юристов, изъятие участков возможно с согласия собственников и через суд, однако обе процедуры требуют времени.

Прокурор Нижегородской области Вадим Антипов сообщил о переговорах с администрацией Нижнего Новгорода по ликвидации крупной свалки в садоводческом товариществе «Родник». На эту территорию в Советском районе Нижнего Новгорода с 2007 года свозились разные строительные отходы, спустя десятилетие масштаб захламления составил 2,2 га, а департамент Росприроднадзора оценил накопленный ущерб на общую сумму 2,8 млрд руб., из которых свыше 340 млн руб. – ущерб, нанесенный городу. Территория товарищества состоит из 38 земельных участков общей площадью 15,3 га, почти половина из них принадлежит пяти собственникам, однако письма о добровольном возмещении урона на сумму от 15 до 400 млн руб. получили все садоводы. Складирование мусора стало возможным после того, как один из предпринимателей выкупил ряд участков и стал свозить в «Родник» грунт и строительные отходы, отмечают собеседники ”Ъ-Приволжья” в правоохранительных органах. Они говорят, что свалка могла быть организована специально для захвата садоводческого товарищества под жилищное строительство из-за удачного расположения «Родника» близко к центру города. Садоводы безуспешно жаловались на происходящее сначала в мэрию, затем правительству области и президенту, но в итоге вынуждены были продать свои земли предполагаемому организатору свалки. По данным правоохранительных органов, им является Алексей Болотов, которого арестовали в начале недели по ч. 1 ст. 171 УК РФ («Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, связанной с незаконным размещением отходов»). В 2014 году против него расследовалось уголовное дело о самоуправстве, однако он попал под амнистию и продолжил нелегальную деятельность.

Также Алексея Болотова подозревают в порче чужого имущества: по версии следствия, он и его подельники повредили садовый дом и причинили ущерб владельцу на 2,4 млн руб. Вместе с ним полиция задержала еще трех человек, подозреваемых в причастности к организации свалки. «К сожалению, нашлись отдельные „умельцы“, которые начали использовать ситуацию в своих целях. Весь мусор, который есть в городе, они за отдельную плату свозили туда и занимались незаконным предпринимательством. Правоохранительные органы эти факты фиксировали, возбуждены уголовные дела по ст. 171 УК РФ», – сообщил прокурор Нижегородской области Вадим Антипов на пресс-конференции.

Сейчас прокуратура Нижегородской области и городская администрация решают, как ликвидировать свалку и возместить нанесенный ущерб. По словам господина Антипова, рассматривается вариант с изъятием участков «Родника» в муниципальную собственность. «Вместе с руководством города продумываем меры по предъявлению исков в суды для изъятия земли для нужд муниципалитета. Планируется использовать средства бюджета Нижнего Новгорода для наведения порядка», – сказал господин Антипов.

Однако такой вариант разрешения ситуации предлагается не впервые: еще в 2014 году, когда садоводы митинговали с требованием решить их проблему, вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин предлагал именно изъятие земли, но ничего в этом направлении сделано не было. При этом теперь Следственный комитет организовал проверку бездействия сотрудников департамента Росприроднадзора по ПФО, которые не приняли мер по ликвидации свалки. В департаменте говорят, что сделали все возможное для установления и задержания организаторов свалки и теперь инициируют новое уголовное разбирательство по ст. 254 УК РФ о «Порче земли» в прокуратуре и региональном управлении МВД. В администрации Нижнего Новгорода не ответили на вопросы “Ъ-Приволжья” о перспективах изъятия земельных участков и рекультивации свалки за бюджетный счет.

Управляющий партнер юридической компании «Войнов, Маслов и партнеры» Александр Маслов указывает, что возможность изъятия земельных участков предусмотрена Гражданским кодексом, если окружающей среде был причинен вред. «Однако порядок изъятия предусматривает не обращение участка в муниципальную собственность, а продажу с публичных торгов. Если собственник земли даст согласие, участок будет выставлен на торги, а в случае отрицательного ответа требовать землю придется через суд», – говорит господин Маслов. По его словам, процедура с добровольной передачей участка и последующими торгами может затянуться более чем на год.

Роман Рыскаль