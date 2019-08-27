«Дочка» «Ростеха» готова к внесудебному урегулированию спора с Boeing

Дочерняя компания госкорпорации «Ростех» «Авиакапитал-Сервис», ранее подавшая иск к американской авиастроительной корпорации Boeing по контракту на самолеты 737 MAX 8, готова к внесудебному урегулированию спора, сообщил ТАСС. Российская компания также требует компенсации от Boeing за сдвиг сроков поставок 35 самолетов.

«К сожалению, по известным причинам первоначально установленные даты поставки лайнеров перенесены на три года — с октября 2019-го на март 2022-го. При этом мы в полном объеме осуществили авансовые платежи и несем потери»,— сообщил представитель компании. По его словам,«Авиакапитал-Сервис» готова прийти к внесудебному решению по компенсации понесенных затрат. Собеседник добавил, что самолеты приобретались для российских авиакомпаний, в частности для лоукостера «Победа».

Агентство Reuters отметило, что «Авиакапитал-Сервис» требует вернуть около $115 млн, включая сумму предоплаты с процентами и $75 млн компенсации за недополученную прибыль.

29 октября 2018 года Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air разбился под Джакартой, погибли 189 человек. 10 марта 2019 года упал Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, жертвами крушения стали 157 человек. После этого полеты этих лайнеров приостановили по всему миру.

Ранее «дочка» «Ростеха» попыталась через суд расторгнуть контракт с Boeing. В иске от российской компании говорится, что две катастрофы с 737 MAX произошли вследствие «халатности Boeing», которая привела не только к «браку» в конструкции самолета, но и к «утаиванию важной информации» от авиарегулятора.

Публикация квартальных отчетов показала, что от скандала с Boeing 737 MAX крупные убытки несет не только производитель, но и авиакомпании. American Airlines сообщила, что простой самолетов обойдется ей в $350 млн, Southwest Airlines — не менее $200 млн, а Norwegian Air — примерно в $60 млн. Сама Boeing уже заявила, что может потерять только от простоя около $1 млрд.

Подробнее — в публикации “Ъ FM” «Билеты на Boeing 737 MAX опередили разрешение».