Эрдогану покажут российский истребитель Су-57 на МАКС-2019

Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану сегодня, 27 августа, продемонстрируют новейший российский истребитель пятого поколения Су-57, сообщил вице-премьер Юрий Борисов «Интерфаксу» на полях авиасалона МАКС-2019. Кроме того, у господина Эрдогана сегодня запланирована встреча со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

«Будем показывать и Су-57, и Су-35»,— сказал господин Борисов. Он отметил, что от показа зависят перспективы поставок истребителей в Турцию.

Ранее местные СМИ сообщили, что представители турецкой армии изучают варианты покупки российских самолетов после отказа США продавать истребители F-35. Отказ США последовал после подписания российско-турецкого контракта на поставку четырех ЗРС «Триумф» на сумму около $2,5 млрд. Первая партия C-400 была отправлена 12 июля. Господин Эрдоган заявил ранее, что страна готова искать альтернативы F-35, раз Вашингтон отказывается их поставлять.

Подробнее о российско-турецкой сделке — в материале “Ъ” «Покупка С-400 может дешево обойтись Турции».

О том, как Анкара будет искать замену истребителям F-35, читайте в публикации “Ъ”.