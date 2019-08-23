Путин встретится с Эрдоганом 27 августа в Москве

Президент России Владимир Путин встретится со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 27 августа. «Да»,— ответил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на вопрос журналистов, запланирована ли у политиков встреча во время визита господина Эрдогана в Москву.

Ранее о предстоящих переговорах сообщило агентство Anadolu со ссылкой на администрацию президента Турции. В пятницу, 23 августа, у двух лидеров состоялся телефонный разговор, в рамках которого стороны обсудили двусторонние отношения, а также конфликты в Сирии и Ливии. Беседа состоялась по инициативе турецкой стороны. Господин Эрдоган заявил, что действия армии сирийского президента Башара Асада привели к новому гуманитарному кризису в регионе. «Президент Турции подчеркнул, что бои в Идлибе наносят ущерб мирному урегулированию и становятся серьезной угрозой национальной безопасности Турции»,— говорится в сообщении агентства.

В августе сирийская армия объявила о возобновлении военной операции против террористических группировок в провинции Идлиб из-за несоблюдения боевиками режима прекращения огня. Обе стороны конфликта считают друг друга виновными в нарушении меморандума о стабилизации ситуации, подписанного 17 сентября 2018 года в Сочи в присутствии президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Подробнее о ситуации в Сири читайте в публикации “Ъ” «Сирийская армия пересматривает границы».