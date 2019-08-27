Фигурант расследования Ивана Голунова перешел из ФСБ в «Газпром»

Подполковник ФСБ, который фигурировал в расследовании журналиста Ивана Голунова, лишился должности, но сразу получил работу в «Газпроме». Помощника главы управления ФСБ по Москве и Подмосковью Марата Медоева уволили со службы примерно месяц назад, выяснили в РБК, и в то же время подполковника прикомандировали к службе безопасности «Газпрома», пишет «Би-би-си». Марат Медоев — одна из ключевых фигур в расследовании журналиста издания Meduza Ивана Голунова. Как сказано в публикации, Медоев — один из тех, кто контролирует столичный и подмосковный рынок похоронных услуг. Чем именно он известен? И к чему приведет его отставка? Расскажет Владислав Викторов.

Марат Медоев занимал пост помощника Алексея Дорофеева, главы управления ФСБ по Москве и Подмосковью. Именно Дорофеев, как говорится в расследовании Ивана Голунова, после массовой драки на Хованском кладбище в 2016 году, в которой участвовало порядка 200 человек, дал поручение своему приятелю, бывшему оперативнику антикоррупционного управления МВД Артему Екимову, «навести там порядок». Тот в итоге стал директором ГБУ «Ритуал», а все подразделения компании возглавили люди, близкие к бизнесмену Валериану Мазараки, который дружен с семьей Марата Медоева. Роль последнего во всей этой истории описана лаконично — он иногда «разруливал неприятные ситуации», сказал один из источников Голунова, иными словами, был «решалой».

Со связями в ФСБ это фигура действительно важная, говорит директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин: «Господин Медоев — неформальный технический исполнитель, к которому в силу его положения, определенных деловых связей существует повышенное доверие. Ведь действует это все в "серой" зоне, поэтому велика вероятность нарушения договоренностей, и, соответственно, подобного рода функционеры должны пользоваться повышенным доверием».

Но, похоже, Марат Медоев переключается на новые задачи. Как пишут СМИ, его прикомандировали к службе безопасности «Газпрома». Для 37-летнего мужчины это скорее выход на достойную пенсию, давняя традиция среди силовиков в том случае, если к их деятельности приковано слишком много внимания, говорит политолог Валерий Соловей. Впрочем, по его словам, на этом все и закончится, как и в случае с другими фигурантами дела Голунова. Из-за него своих мест лишились несколько высокопоставленных сотрудников МВД, но уголовных дел не последовало, напоминает Валерий Соловей: «Против своих уголовные дела возбуждаются в редчайших случаях, потому что они придерживаются принципа "как бы мы ни боролись друг с другом, тем не менее, мы должны не переходить определенные границы".

Скорее всего, он останется в действующем резерве, перейдя на хорошее место».

Тем не менее, ситуация с Маратом Медоевым создала своего рода прецедент. Нечасто журналистские расследования становятся поводом для отставок, тем более в силовых ведомствах. Сам Иван Голунов, который был задержан по подозрению в незаконном обороте наркотиков, утверждал, что наркотики ему подбросили, и именно из-за подготовки материала о столичном похоронном бизнесе, а заказчиком задержания мог быть именно Медоев.

Правда, дело наверняка не в публикации, уверен политолог Аббас Галлямов, а в том, что скандал докатился до президента: «Сработало несколько факторов. Первый — слишком уж громкий скандал получился, в том числе и связанный с выходом людей на улицы. Кроме того, лично Владимир Путин разозлился, потому что ему же очень сильно подпортили Санкт-Петербургский экономический форум. Вся повестка форума, которую президент тщательно формировал, была испорчена этой историей. Получилось, что, решая какие-то свои шкурные вопросы, чекисты подставили главу государства».

Во всей этой истории Марат Медоев кажется весьма значимым персонажем. Но есть и другие лица, которые до сих пор занимают высокие посты, например, сам глава управления ФСБ по Москве и Подмосковью Алексей Дорофеев. Из-за расследования Ивана Голунова ему разве что пришлось переоформить свою элитную недвижимость в собственность Российской Федерации, утверждают СМИ. Стоит ли говорить о каких-то существенных изменениях на рынке похоронных услуг?

По данным «Новой газеты», Алексей Дорофеев вместе с семьей его помощника Марата Медоева владеют соседними участками в подмосковном коттеджном поселке «Лесная бухта». Каждый такой участок с домом может стоить до 70 млн руб.