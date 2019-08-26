Медведев обыграл индийца Гуннесварана в матче первого круга US Open

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл соперника из Индии Пранджнеша Гуннесварана в матче первого круга Открытого чемпионата США (US Open). Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1, 6:2. Соперник Медведева в матче второго круга, который состоится 28 августа, пока не определен.

Даниил Медведев впервые вошел в пятерку сильнейших теннисистов мира после победы на турнире серии Masters ATP Tour в Цинциннати.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Даниил Медведев завершает десятилетку».