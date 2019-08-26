Путин предложил три кандидатуры на пост главы Ингушетии

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов Народного собрания Республики Ингушетия три кандидатуры: депутата горсовета Назрани Урусхана Евлоева, старшего территориального специалиста ПАО «Вымпел-Коммуникации» Магомеда Зурабова и врио главы республики Махмуд-Али Калиматова. Как сообщает пресс-служба парламента Ингушетии, по итогам голосования избранным считается кандидат, за которого проголосовало большинство от установленного числа депутатов законодательного собрания.

Напомним, что выборы в Ингушетии пройдут в единый день голосования 8 сентября. Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров заявил о намерении уйти в отставку 24 июня. Он находился на этом посту 11 лет.

Кроме того, стало известно, что глава правительства Ингушетии Зялимхан Евлоев написал заявление об отставке. «Я решил покинуть занимаемую должность. Соответствующее заявление уже написано»,— сказал господин Евлоев, обращаясь к членам кабинета министров республики (цитата по «Интерфаксу»). О причинах ухода он не сообщил. Премьер занял этот пост в сентябре 2018 года.

Подробнее об уходе Юнус-Бека Евкурова читайте в материале “Ъ” «У главы Ингушетии разладилось с обществом».