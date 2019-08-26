Белоруссия будет проверять российскую нефть на содержание хлоридов

Белорусский оператор нефтепровода «Дружба» — ОАО «Гомельтранснефть Дружба» — с 1 августа начал проводить собственный анализ поступающей из России нефти на содержание хлорорганических соединений. Как заявил главный инженер «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго, коррективы были введены из-за ситуации с поступлением из России загрязненной хлорорганикой нефти в апреле текущего года.

«На НПС "Гомель" введено дополнительное рабочее место лаборанта, установлен современный анализатор образцов содержания хлорорганики в углеводородах, поступающих в нашу страну»,— говорится в сообщении на сайте компании. Кроме того, с концерном «Белнефтехим» обсуждается создание новых узлов учета количества и качества нефти на границе с Россией и Польшей.

Ранее господин Вериго рассказал о планах установить новую точку контроля количества и качества нефти на границе с Россией. По его словам, узел может появиться уже в 2021 году.

Напомним, 19 апреля «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества нефти, поставляемой по трубопроводу из России, и затем приостановил транзит российского сырья в Европу. Позже «Транснефть» заявила, что экспортируемую нефть умышленно загрязнили хлорорганическими соединениями. По факту инцидента возбуждено уголовное дело об умышленном загрязнении нефти, в рамках которого четыре человека отправлены под домашний арест.

О развитии ситуации вокруг «Дружбы» — в публикации “Ъ” «Чехия увязла в грязной нефти».