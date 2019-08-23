Белоруссия установит точку контроля качества нефти на границе с Россией

Первый заместитель генерального директора — главный инженер ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго заявил о планах установить новую точку контроля количества и качества нефти на границе с Россией. Узел может появиться уже в 2021 году.

«К сожалению, доверительный принцип работы с партнерами не всегда оправдывает себя. Если бы подобный узел был установлен на приеме нефти в страну, вероятность апрельского инцидента была бы исключена»,— цитирует «БелТА» господина Вериго.

Напомним, 19 апреля «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества нефти, поставляемой по трубопроводу «Дружба» из России, и затем приостановил транзит российского сырья в Европу. Позже «Транснефть» заявила, что экспортируемую нефть умышленно загрязнили хлорорганическими соединениями. По факту инцидента возбуждено уголовное дело об умышленном загрязнении нефти. «Укртранснафта» уже получила от российской «Транснефти» более €2,9 млн компенсации.

О развитии ситуации вокруг «Дружбы» — в публикации “Ъ”.