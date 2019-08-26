«Аэрофлот» может разместить до 25% акций «Победы» в ходе IPO

«Аэрофлот» рассматривает возможность проведения IPO своей дочерней авиакомпании «Победа», заявил в интервью «Интерфаксу» гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев. По его словам, в ходе IPO могут разметить до 25% капитала «дочки», но при условии «корпоративного одобрения». Он также не исключил, что акции «Победы» могут продать стратегическому инвестору.

По словам господина Савельева, аналитики оценивают стоимость «Победы» в сумму от $800 млн до $1 млрд. Временные сроки проведения IPO он называть не стал, объяснив, что «это решение принимает совет директоров "Аэрофлота"». Как уточнил глава компании, «Аэрофлот» с начала года обсуждает «с некоторыми отечественными банками» IPO «Победы».

«Мы на совете директоров "Аэрофлота" в начале года озвучили вопрос IPO "Победы", но только небольшой части. Терять контроль в этой компании, на мой взгляд, контрпродуктивно. У нас есть стратегия перевезти 100 млн пассажиров к 2023 году. И с лоукостером "Победа" нам это возможно, без него — нереалистично»,— пояснил Виталий Савельев.

Ранее глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил правительству приватизировать «Победу». Руководитель ФАС считает, что приватизация лоукостера поможет развитию внутренних пассажирских перевозок и конкуренции на рынке. Его инициатива стала ответом на поручение президента России Владимира Путина следить за стоимостью на авиабилеты. Это поручение им было дано по итогам июньской прямой линии в 2018 году.

О динамике перевозок в первом полугодии 2019-го — в материале “Ъ” «"Аэрофлот" снижает скорость».