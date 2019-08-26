Трамп: КНР связалась с торговыми представителями США и выразила готовность к переговорам

Президент США Дональд Трамп рассказал, что китайская сторона связалась с американскими торговыми представителями и выразила желание вернуться за стол переговоров. Как сообщает Reuters, господин Трамп счел эту новость позитивным сигналом для всего мира.

Торговая война между КНР и США обострилась в пятницу. США объявили, что с 1 сентября повысят пошлины на товары из Китая объемом $300 млрд не на 10%, как планировалось ранее, а на 15%, пошлины на другую группу товаров объемом $250 млрд с 1 октября составят не 25%, а 30%. Как уточнил ранее американский президент, решение принято в ответ на введение Китаем дополнительных пошлин на ввоз американских товаров: 23 августа Пекин объявил, что вводит пошлины на импорт товаров из США на $75 млрд.

Как развивается торговая война США и Китая, читайте в материале “Ъ”.