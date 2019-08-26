РБК: Индия предложила заменить турбины «Силовых машин» для АЭС на японские

Корпорация по атомной энергии Индии (NPCIL) недовольна качеством оборудования, поставленного «Силовыми машинами» Алексея Мордашова для атомной электростанции (АЭС) «Куданкулам». Индийская компания предложила использовать в совместном с Россией проекте АЭС продукцию японских производителей, сообщает РБК со ссылкой на источники.

По словам одного из них, Индия выражала недовольство турбоустановками и генераторами, поставленными «Силовыми машинами» для турбинного отделения уже построенных блоков АЭС «Куданкулам». Однако все оборудование для этой электростанции уже законтрактовано. Поэтому Индия хочет использовать японские турбины в еще одной АЭС с шестью блоками, которую должны построить до 2034 года в рамках межправительственного соглашения России и Индии.

В «Силовых машинах» заявили РБК, что решение о выборе поставщиков основного оборудования принимает «Росатом» (входящее в него АО «Атомстройэкспорт» выступает генподрядчиком «Куданкулам»). Представитель NPCIL пока никак не прокомментировал публикацию. В «Росэнергоатоме» («дочка» «Росатома») утверждают, что при эксплуатации российских АЭС, оборудование которым также поставляли «Силовые машины», трудностей не было.