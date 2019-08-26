Футбол
Чемпионат Англии
Третий тур. «Норвич»—«Челси» 2:3 (Кантуэлл, 6; Пукки, 30 — Абрахам, 3, 68; Маунт, 17). «Манчестер Юнайтед»—«Кристал Пэлас» 1:2 (Джеймс, 89 — Айю, 32; ван Анхольт, 90+3). «Ливерпуль»—«Арсенал» 3:1 (Матип, 41; Салах, 49 (пен.), 58 — Торрейра, 85). «Борнмут»—«Манчестер Сити» 1:3 (Уилсон, 45+3 — Агуэро, 15, 64; Стерлинг, 43). «Тоттенхем»—«Ньюкасл» 0:1 (Жоэлинтон, 27). Положение команд. 1. «Ливерпуль» — 9 очков. 2. «Манчестер Сити» — 7. 3. «Арсенал» — 6. 4. «Лестер» — 5. 5. «Манчестер Юнайтед» — 4. 6. «Бернли» — 4. 7. «Тоттенхем» — 4.
Чемпионат Германии
Второй тур. «Кельн»—«Боруссия» (Дортмунд) 1:3 (Дрекслер, 29 — Санчо, 70; Хакими, 86; Алькасер, 90+4). «Фортуна»—«Байер» 1:3 (Моралес, 82 — Бейкер, 6 (автогол); Арангис, 33; Беллараби, 39). «Майнц»—«Боруссия» (Мёнхенгладбах) 1:3 (Куайсон, 18 — Лайнер, 31; Плеа, 77; Эмболо, 79). «Падерборн»—«Фрайбург» 1:3 (Мамба, 3 — Вальдшмидт, 21 (пен.); Петерсен, 40; Квон Чхан Хун, 90). «Шальке»—«Бавария» 0:3 (Левандовский, 20 (пен.), 50, 75). «Лейпциг»—«Айнтрахт» 2:1 (Вернер, 10; Поульсен, 80 — Пасьенса, 89). «Герта»—«Вольфсбург» 0:3 (Вегорст, 9; Брекало, 82; Руссийон, 90+1). Положение команд: 1. «Боруссия» (Д) — 6 очков. 2. «Фрайбург» — 6. 3. «Лейпциг» — 6. 4. «Вольфсбург» — 6. 5. «Байер» — 6. 6. «Бавария» — 4. 7. «Боруссия» (М) — 4.
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