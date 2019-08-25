В России вновь выросла площадь лесных пожаров

Площадь лесных пожаров в России выросла на 7,7 тыс. га, до 50,1 тыс. га, сообщает «Авиалесоохрана». Утром в воскресенье, 25 августа, на территории России было зафиксировано 109 лесных пожаров.

Днем ранее площадь пожаров, которые тушили спасатели, достигала 42,4 тыс. га. «За прошедшие сутки 24.08.2019 в России ликвидировано 29 лесных пожаров на площади 429 га»,— говорится в сообщении.

Под наблюдением лесопожарных формирований находятся 59 лесных пожаров общей площадью 675,8 тыс. га. Работы по их тушению прекращены «на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Как сообщил ранее врио руководителя Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза) Михаил Клинов, экономический ущерб от лесных пожаров с начала 2019 года составил около 7 млрд руб. По прогнозам экологов, если финансирование охраны леса от пожаров не увеличится с 7 млрд до 30 млрд руб., пожарная катастрофа повторится в следующем году.

Ранее Минприроды предложило лишить губернаторов права принимать решения по установлению зон контроля лесных пожаров, а также исключить возможность регионов самостоятельно менять их границы.

О том, кто будет принимать решение тушить или не тушить пожары, читайте в материале “Ъ”.