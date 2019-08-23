Верховный суд Гонконга продлил запрет на акции протеста в аэропорту

Верховный суд Гонконга продлил действие временного запрета на проведение акций протеста в аэропорту Чек Лап Кок. Как сообщает RTHK, суд подчеркнул, что «функционирование воздушной гавани чрезвычайно важно для международной репутации Гонконга и обеспечения интересов бизнеса».

Запрет был введен после отмены сотни рейсов из-за блокировки демонстрантами зала отлета аэропорта. Продление связано с планами проведения новой акции активистов.

Протесты в Гонконге не прекращаются с начала июня. Поводом для возмущения граждан стал новый закон об экстрадиции, который, как считают протестующие, направлен против диссидентов, бежавших из материкового Китая в Гонконг.

О развитии ситуации — в публикации “Ъ” «Facebook и Twitter взялись за китайских пропагандистов».