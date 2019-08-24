Самолет A321 разделили на части и вывезли с кукурузного поля

Самолет Аirbus A321 «Уральских авиалиний», совершивший аварийную посадку на кукурузное поле в Подмосковье 15 августа, вывезли с места происшествия. Предварительно лайнер разделили на несколько частей. Впоследствии их утилизируют. «Эвакуация самолета завершена. Последней с поля была вывезена кабина»,— сообщили ТАСС в оперативном штабе.
15 августа в Подмосковье Airbus А321 «Уральских авиалиний», выполнявший рейс U6178 Москва—Симферополь, совершил аварийную посадку в кукурузном поле из-за столкновения со стаей чаек. Это произошло вскоре после вылета из аэропорта Жуковский. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Пострадали 76 человек, из них 19 детей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Действия летчиков Дамира Юсупова и Георгия Мурзина признаны образцовыми, им присвоены звания Героев России.
О награждении экипажа читайте в материале “Ъ” «Герой извинился перед пассажирами».
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