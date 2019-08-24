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Макрон официально открыл саммит G7 рабочим ужином

Саммит «Группы семи» (G7) официально открылся во французском Биаррице, как сообщает ТАСС, лидеры Франции, Германии, США, Японии, Италии, Канады и Великобритании собрались за рабочим ужином.

В первом официальном мероприятии саммита участвует председатель Евросовета Дональд Туск. До ужина президент Франции Эмманюэль Макрон провел переговоры с лидером США Дональдом Трампом, канцлером Германии Ангелой Меркель, а также премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Кроме того, главы европейских государств G7 провели совместную встречу.

В ходе саммита участники планируют обсудить конфликты в Сирии, Ливии, Иране, Украине, мировую экономику и проблемы экологии, в том числе лесные пожары в Амазонии, сообщил журналистам президент принимающей мероприятие Франции.

Для поддержания порядка в дни саммита в центре города выделили две зоны — закрытую «красную» вдоль побережья и «голубую», частично открытую для автомобилистов и посетителей. Власти привлекли к патрулированию более 13 тыс. полицейских и жандармов, закрыли порт, железнодорожный вокзал и аэропорт, а также отменили пригородные поезда.

О саммите — в публикации “Ъ” «В одну "семерку" нельзя войти дважды».

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