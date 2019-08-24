В Петербурге задержаны более 10 участников пикетов

На акции против замалчивания гомофобных преступлений в Санкт-Петербурге задержали более 10 человек, сообщает «МБХ медиа». Среди задержанных — журналист «Объектива реалий» Ян Кунин и корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель.

Как пишет «Медиазона», на господина Фенхеля составят два протокола по 12.29 КоАП и 19.3 КоАП (неповиновение сотруднику полиции), об этом задержанному сообщил сотрудник ОВД. При этом ранее в автозаке сотрудники полиции заявляли, что тот задержан за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений», утверждает журналист.

По информации «МБХ медиа», при задержании один из участников пикетов, Леонид Жариков, получил травмы. Его доставили в ОВД, откуда позже увезли на скорой помощи. Врачи зафиксировали у задержанного ушиб шеи и повреждение связок левого плечевого сустава.

Ранее в Москве и Петербурге прошли пикеты против насилия над активистами.