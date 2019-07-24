В Москве проходят пикеты из-за убийства активистки Елены Григорьевой

Возле здания администрации президента России проходят пикеты против насилия над активистами. Участники акции требуют объективного расследования убийства политической и гражданской активистки Елены Григорьевой. По информации «МБХ медиа», полиция задержала двоих участников пикетов. У остальных были собраны паспортные данные.

Как сообщает «Новая газета», в акции участвуют несколько десятков человек.

Тело Елены Григорьевой с множественными ножевыми ранениями было обнаружено 21 июля на Пулковской улице в Санкт-Петербурге. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Ранее женщине поступали угрозы, о которых она неоднократно сообщала в полицию.

Елена Григорьева была известной в Санкт-Петербурге активисткой. Она поддерживала крымских татар, ЛГБТ-движение, политических заключенных и бездомных животных.