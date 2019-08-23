Грибы полного распада

Обследование специалистов, которые оказывали помощь пострадавшим от взрыва на военном полигоне 8 августа, показало отсутствие «превышения допустимых уровней радиоактивности». Однако у одного врача в мышечных тканях были обнаружены «подпороговые количества» цезия-137. Об этом в пятницу отчитались архангельские власти после серии публикаций в СМИ с анонимными рассказами медиков. Впрочем, по мнению чиновников, радионуклид попал в организм врача через продукты. Мнения опрошенных “Ъ” ученых, медиков и экологов разделились: одни допускают, что цезий-137 мог попасть через пищу, другие в этом сомневаются и указывают, что повторное обследование может показать наличие радионуклидов у других медиков. Однако все эксперты подчеркивают, что официальная информация противоречива и недостаточна.

Власти Архангельской области отчитались о результатах обследования врачей, которые помогали пострадавшим от взрыва на военном морском полигоне. Напомним, ЧП произошло 8 августа неподалеку от поселка Ненокса (около 40 км от Северодвинска). Минобороны сообщило о двух погибших и шести пострадавших «при испытании жидкостной реактивной двигательной установки». В местных СМИ появилась информация о том, что в общей сложности пострадало до 15 человек. 10 августа «Росатом» сообщил, что погибли пятеро сотрудников, которые занимались работами, связанными с радиоизотопным источником питания в составе ракеты. Через некоторое время после взрыва появились сведения о резком повышении радиационного фона в Северодвинске.

Росгидромет подтвердил превышение уровня радиации в 16 раз на одном из постов в Северодвинске после ЧП — в ведомстве это связали с прохождением облака радиоактивных инертных газов.

По словам и. о. министра здравоохранения Архангельской области Татьяны Русиновой, у 110 человек, среди которых врачи, специалисты, водители и пилоты, «не выявлено превышений допустимых уровней радиоактивности». Также в правительстве региона заявляют, что «ни в одном случае не выявлено радиоактивного загрязнения одежды и поверхности тела». При этом власти заявили, что у одного специалиста в мышечных тканях были выявлены «следовые, подпороговые количества элемента цезий-137». Впрочем, по заключению специалистов ФМБА, на которых ссылаются власти Архангельской области, цезий-137 может «накапливаться в рыбе, грибах, лишайниках, водорослях»: «С определенной долей вероятности можно предположить, что в организм человека этот элемент попал через продукты, которые он принимал в пищу».

Примечательно, что отчет об обследовании местных врачей появился после сообщений в ряде СМИ — в них специалисты анонимно рассказывали о том, как оказывали помощь пострадавшим.

Как утверждали источники The Moscow Times в Архангельской областной больнице, медикам, контактировавшим с пациентами, не было дано указаний применять средства защиты, хотя сами они «заподозрили, что имеют дело с чем-то очень серьезным». У одного из врачей, по данным издания, позже обнаружили радиоактивный изотоп в мышечной ткани. Один из сотрудников Архангельской областной больницы рассказал «Медузе», что врачу, у которого нашли цезий-137, сказали, что радионуклид он мог получить во время поездки в Таиланд. По данным «Новой газеты», из областной больницы были изъяты все журналы, электронная документация, а с врачей, медсестер и санитарок взяли подписки о неразглашении обстоятельств оказания помощи.

Эксперт «Гринписа России» Рашид Алимов обращает внимание, что сразу после того, как «Новая газета» сообщила об обнаружении радионуклида в мышечных тканях одного из медиков, Минздрав заявил об отсутствии превышения уровня облучения у архангельских врачей по результатам обследования. Также он подчеркивает, что официальная информация противоречива и недостаточна:

«Сначала говорили, что никаких выбросов не было, потом, что это кратковременно живущие радионуклиды. Информация появляется по крупицам».





Господин Алимов также сомневается, что радионуклид мог попасть в организм через пищу: «Если он только съел животное, зараженное радиацией».

Эксперт по атомной энергетике Александр Уваров обращает внимание, что до сих пор нет официальной информации о том, что именно взорвалось, поэтому восстановить произошедшее в точности невозможно: «Официально нам говорят, что выброс был не очень большим, исходя из этого можно сделать вывод, что пострадавшие сильному облучению не подверглись — у них, по официальной информации, травмы от взрыва. Они могли вдохнуть частицы и получить на кожу». Он сомневается, что медики пострадали от контактов с пациентами, но считает, что средства защиты были необходимы «хотя бы для их спокойствия».

Заместитель генерального директора Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева Алексей Масчан говорит, что цезий-137 действительно мог попасть в организм с пищей. «Если врачи контактировали с пострадавшими без средств защиты, то, условно говоря, изнутри организма они получить облучение не могли,— также добавляет он.— Но если на пострадавших была так называемая радиоактивная пыль, то они, безусловно, могли быть облучены. Но так как открытой информации об этом нет, это все только предположения».

Цезий-137 — распространенный радионуклид с периодом распада более 30 лет, который встречается в небольших количествах в океанах или мелких водоемах, говорит заведующий радиоизотопной лабораторией Института ядерных исследований РАН Борис Жуйков: «Его токсичность невысока — это аналог натрия, он как вводится, так и выводится. Сомневаюсь, что врач мог получить его от пациента: для этого его нужно было буквально облизывать. Но врач мог получить его непосредственно от самого инцидента — тогда ветер дул в сторону Северодвинска и Архангельска». Господин Жуйков обращает внимание, что до сих пор нет информации, какие именно радионуклиды были выброшены в момент взрыва: «Цезий-137 в сто раз менее опасен, чем плутоний-238 или стронций-90, при этом все они используются в радиоизотопных теплоэлектрогенераторах».

Обследование медперсонала проводилось через неделю после ЧП, обращает внимание генеральный директор центра «Беллона» Александр Никитин.

«При таких дозах, о которых мы знаем, нужно месяц, чтобы все это усвоилось организмом и осталось в мышечных тканях в количестве, достаточном для обнаружения. Моментально это можно увидеть только при высоких дозах радиации». Вместе с этим господин Никитин не исключает, что при повторном обследовании через некоторое время могут обнаружить радионуклиды.

Анна Васильева, Ксения Миронова