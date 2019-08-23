Минсельхоз забраковал идею Костина о создании зернового гиганта

Министерство сельского хозяйства России считает преждевременной приватизацию госпакета акций в «Объединенной зерновой компании», заявили РБК в пресс-службе ведомства.

Ранее, напомним, председатель ВТБ Андрей Костин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь создать нового отечественного зернового лидера. По его мнению, это снизит роль иностранных трейдеров и даст государству больше контроля над экспортом. По информации источника РБК, глава банка попросил президента рассмотреть возможность приватизации 25% Объединенной зерновой компании (ОЗК).

«В данном случае речь идет о коммерческой деятельности группы ВТБ. Со своей стороны Минсельхоз России взаимодействует со всеми участниками зернового рынка»,— заявили в пресс-службе Минсельхоза.

В августе 2018 года ВТБ выкупил 22,25% Новороссийского комбината хлебопродуктов, затем нарастив долю до 33,18%. В феврале 2019 года ВТБ приобрел 50% минус одну акцию ОЗК, которая, в свою очередь, контролирует 51% НКХП. Таким образом, ВТБ приблизился к полной консолидации комбината.

Ранее “Ъ” писал о том, что с начала сезона подконтрольная ВТБ компания «Мирогрупп ресурсы» продала значительные объемы пшеницы на экспорт и, чтобы выполнить контракты, вынуждена активно скупать зерно на внутреннем рынке по ценам выше рыночных на $2–10 за тонну.

О ситуации на рынке зерна читайте в публикации “Ъ” «ВТБ растит пшеницу».