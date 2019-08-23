Орешкин заявил о замедлении инфляции до 3% в 2020 году

Министр экономического развития России Максим Орешкин прогнозирует замедление инфляции до 3% в годовом выражении уже в первом квартале 2020 года.

«По нашим ощущениям, мы можем вплотную приблизиться к 3% уже в первом квартале 2020 года. Мы видим очень сильные дезинфляционные тенденции, в целом нехватку спроса в экономике»,— сказал глава Минэкономики журналистам (цитата по ТАСС).

В 2019 году, как уточнил министр, инфляция опустится ниже 4%, но более точных прогнозов пока нет, они будут опубликованы в следующем макропрогнозе. В предыдущем докладе ведомства инфляция в текущем году прогнозировалась на уровне 4,3%.

По прогнозам Центробанка, инфляция в 2019 году составит 4,2–4,7%. За неделю с 13 по 19 августа потребительские цены снизились на 0,1%.

О снижении темпов инфляции — в материале “Ъ” «Инфляция в отпуске за свой счет».