Суд арестовал Дмитрия Гудкова еще на десять суток

Коптевский районный суд Москвы арестовал экс-кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова за публикацию в соцсетях призывов выйти на несанкционированный митинг 27 июля, сообщает «Новая газета» со ссылкой на пресс-секретаря политика Алексея Обухова.

Сторона защиты отмечала, что сам политик не участвовал в акции, а в его посте, помимо анонса шествия, также был призыв к мундепам обеспечить законность встречи, но суд не учел эти доводы.

30 июля Тверской суд Москвы назначил господину Гудкову 30 суток ареста за повторное нарушение правил проведения массовой акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ) за несанкционированный митинг. К настоящему моменту он находится в спецприемнике 26 суток.

В среду, 21 августа, Мосгорсуд признал законным отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы господина Гудкова. Политик принимал участие в заседании по видео-конференц-связи из спецприемника. Ранее ЦИК отказался отменить решение окружной комиссии об отказе в регистрации.

О решении ЦИКа относительно основных оппозиционных кандидатов читайте в материале “Ъ” «Отказ пересчету не подлежит».