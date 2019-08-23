Пожар на складе в Невском районе полностью ликвидирован спустя сутки

Спасатели полностью ликвидировали пожар на Складской улице, д.6 в Петербурге в 14:50 пятницы, 23 августа — спустя более суток после его начала. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Напомним, что информация о возгорании на промышленном объекте на юго-востоке Петербурга поступила на пульт дежурного в 14:10 четверга, 22 августа. В дальнейшем площадь пожара увеличилась с 200 кв. м до 4 тыс. кв. м. Ему был присвоен максимальный уровень сложности №5-БИС. К ликвидации возгорания привлекались в общей сложности 224 спасателя, 49 единиц техники, а также пожарный вертолет. Из здания эвакуировали 200 человек. Двое из них признаны пострадавшими.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что открытое горение на складе было ликвидировано спустя 18 часов после начала пожара.