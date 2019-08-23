Пожар на складе в Невском районе тушили более 18 часов

Пожарные ликвидировали открытое горение в 4-этажном складском помещении в Невском районе Петербурга в 08:13 пятницы, 23 августа. В настоящий момент на месте продолжаются работы про проливке здания, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС. Таким образом, пожар на Складской улице, д.6 тушили более 18 часов.

Напомним, что информация о возгорании на промышленном объекте на юго-востоке Петербурга поступила на пульт дежурного в 14:10 четверга, 22 августа. В дальнейшем площадь пожара увеличилась с 200 кв. м до 4 тыс. кв. м. Ему был присвоен максимальный уровень сложности №5-БИС. К ликвидации возгорания привлекались в общей сложности 224 спасателя, 49 единиц техники, а также пожарный вертолет.

Из здания были эвакуированы 200 человек. Двое из них пострадали — один получил ожоги и отравление продуктами горения, второй также отравился угарным газом. К утру пятницы превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не зафиксировано, уточнили в МЧС.