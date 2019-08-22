Ранг пожара на складе в Невском районе Санкт-Петербурга повышен до пятого

Из-за угрозы распространения огня ранг пожара на Складской улице, д.6 в Невском районе Санкт-Петербурга повышен до №5-БИС. В четырехэтажном административно-складском кирпичном здании размером 50х300 м на 3-м этаже происходит горение обстановки. Общая площадь пожара составляет 4 тыс. кв. м. Из здания эвакуированы 200 человек, говорится в уточненном сообщении регионального ГУ МЧС.

Позже появилась информация, что площадь пожара увеличилась до 5 тыс. кв. м. По данным очевидцев, на складе горит цех по производству свечей.

На месте работает передвижная химико-радиометрическая лаборатория. К ликвидации пожара в общей сложности привлечено 48 единиц техники и 219 человек личного состава.

Напомним, сообщение о возгорании в складском комплексе на юго-востоке Петербурга поступило в 14:10. Ранг пожара неоднократно повышался, равно как и его площадь. По данным МЧС, одному из эвакуированных из горящего здания потребовалось помощь медиков.