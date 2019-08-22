В Невском районе Петербурга по повышенному номеру сложности тушат пожар на складе

Днем в четверг, 22 августа, спасатели ликвидируют крупный пожар по адресу: Санкт-Петербург, Невский район, Складская улица, д. 6. Возгорание в 4-этажном кирпичном здании складского комплекса тушат по повышенному номеру сложности №3БИС. Информация о пожаре на промышленном объекте поступила на пульт дежурного в 14:10, сообщили в региональном управлении МЧС.

К ликвидации пожара привлечено в общей сложности 34 единицы техники и 153 человека личного состава. Сведения о наличии пострадавших в настоящий момент уточняются.

Напомним, ранее СКР возбудил уголовное дело по факту гибели человека при ночном пожаре на теплоходе «Петр Чайковский», пришвартованном у Октябрьской набережной в Петербурге.