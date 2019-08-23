Суд изучит возможные последствия

Как стало известно «Ъ», владельцы автосалона Lada, расположенного на ул. Таганрогской в Ростове, обратились в суд с заявлением о прекращении его сноса. Предприниматели говорят, что по ходу работ по ликвидации строения могут быть повреждены соседние здания. Напомним, снести автосалон требуют власти Ростова, которые считают его самовольной постройкой.



На прошлой неделе арбитражный суд Ростовской области принял к производству заявление владельцев фирмы «Авто-ревю» Александра Пяткова и Маркара Хаймахяна о прекращении исполнительного производства по иску властей Ростова, которые добились судебного решения о сносе автосалона Lada на ул. Таганрогской (информация об этом есть в картотеке суда).

Напомним, в марте 2018 года городской департамент архитектуры и градостроительства обратился в арбитраж с требованием обязать предпринимателей снести принадлежащий им автосалон как самовольную постройку. Суд удовлетворил иск чиновников, потом решение о сносе было поддержано вышестоящими инстанциями, включая Верховный суд РФ.

На сайте регионального управления Федеральной службы судебных приставов можно найти информацию о том, что 8 августа по этому делу было возбуждено исполнительное производство, предметом которого является снос самовольно возведенного строения.

В заявлении о прекращении исполнительного производства владельцы автосалона указали, что заключили договор с подрядчиком, который должен провести работы по сносу. Однако, потом выяснилось, что исполнительное производство нельзя реализовать без нанесения ущерба рядом стоящим зданиям. Согласно заявлению предпринимателей, у них есть подтверждение экспертов, что работы по сносу могут привести к разрушению других строений. При этом отмечается, что суд, ранее рассматривавший иск властей Ростова, не изучил вопрос о возможных последствиях решения о сносе.

Какие здания могут пострадать в по ходу реализации исполнительного производства совладелец фирмы «Авто-ревю» Александр Пятков «Ъ» уточнить отказался.

Известно, что ставший предметом судебной тяжбы объект был возведен между двух отдельно стоящих зданий и объединяет их, составляя с ними единый комплекс.

По словам Сергея Радченко из адвокатского бюро «Юг», при рассмотрении заявления о прекращении исполнительного производства предпринимателям важно подтвердить, что вопрос о возможных последствиях решения о сносе ранее судом не был изучен. Тогда может быть назначена судебная экспертиза.

Как «Ъ» писал ранее, в 2007 году Александр Пятков и Маркар Хаймахян построили на принадлежащем им земельном участке на улице Таганрогской здание площадью 747 кв. м. Целевым назначением участка являлось ведение садоводства, а объект изначально был зарегистрирован как жилая недвижимость. Потом предприниматели добились изменения разрешенного использования земли на размещение мебельных и автомобильных салонов, а строение перевели в категорию нежилых зданий и перерегистрировали как автосалон. Впоследствии он дважды достраивался с увеличением площади, которая к 2016 году была доведена почти до 1,8 тыс. кв. м.

Спустя десять лет после возведения первой постройки автосалон «Авто-ревю» привлек внимание властей Ростова, которые в прошлом году обратились в арбитражный суд Ростовской области с требованием о признании объекта самовольной постройкой и его сносе.

Ростовская фирма «Авто-ревю» зарегистрирована в 2003 году, является официальным дилером Lada. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», Маркар Хаймахян и Александр Пятков владеют фирмой в равных долях. В 2017 году (более свежих данных в системе нет) фирма получила выручку в размере 826 млн руб., чистая прибыль составила 1,49 млн руб.

Напомним, в июле власти Ростова добились решения о сносе двух автосалонов фирмы «Юг-моторс» в пер. 1-м Машиностроительном. Суд признал их самовольной постройкой. Сейчас департамент архитектуры и градостроительства Ростова судится с компанией «ААА моторс» из-за автосалона Jaguar и Land Rover на улице Текучева. Власти считают, что компания незаконно провела реконструкцию принадлежащего ей автосалона, в результате чего у автосалона появилась пристройка около 300 кв. м. Чиновники требуют ее снести, а предприниматели настаивают на признании права собственности на спорный объект.

Вадим Водолазов